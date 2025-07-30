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Японская Ванга предсказывала землетрясение в июле 2025 года

Metro: японская Ванга предсказывала цунами и землетрясение в июле 2025 года
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Uwe Anspach/Global Look Press

Японская Ванга предсказала землетрясение и цунами в июле 2025 года. Об этом пишет Metro.

Согласно материалу издания, японка Ре Тацуки записала в своем дневнике 15 снов, приснившихся ей в 1990-х годах, многие из которых сбылись.
В одном из них женщина увидела, как «под морским дном между Японией и Филиппинами открылась трещина, из-за которой на берег обрушились волны в три раза выше, чем от землетрясения в Тохоку». Ее записи были опубликованы в манге 1999 года под названием «Будущее, которое я видел». Издание прославилось своими точными предсказаниями, в том числе о вспышке коронавируса, а также о землетрясении и цунами в марте 2011 года.

Согласно предсказанию Тацуки, нынешняя катастрофа должна была произойти 5 июля 2025 года.

Утром 30 июля в регионе произошло землетрясение магнитудой до 8,7 — оно стало самым сильным с 1952 года. На Камчатке были зафиксированы десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада, резко выросло число вызовов скорой помощи.

На Сахалине были подтоплены порт Северо-Курильска и одно из рыбопромышленных предприятий. Цунами высотой до 30 см достигло побережья Японии. В Геофизической службе РАН сообщили, что на Камчатке зарегистрировано более 50 сейсмических событий. Власти России и Японии призвали жителей временно покинуть прибрежные районы.

Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил о затухании подземных толчков в регионе.

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