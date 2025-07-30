Японская Ванга предсказывала землетрясение в июле 2025 года

Японская Ванга предсказала землетрясение и цунами в июле 2025 года. Об этом пишет Metro.

Согласно материалу издания, японка Ре Тацуки записала в своем дневнике 15 снов, приснившихся ей в 1990-х годах, многие из которых сбылись.

В одном из них женщина увидела, как «под морским дном между Японией и Филиппинами открылась трещина, из-за которой на берег обрушились волны в три раза выше, чем от землетрясения в Тохоку». Ее записи были опубликованы в манге 1999 года под названием «Будущее, которое я видел». Издание прославилось своими точными предсказаниями, в том числе о вспышке коронавируса, а также о землетрясении и цунами в марте 2011 года.

Согласно предсказанию Тацуки, нынешняя катастрофа должна была произойти 5 июля 2025 года.

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