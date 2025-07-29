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На Ладожском озере рекордно потеплело

РАН зафиксировала рекордное потепление Ладожского озера
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Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

На Ладожском озере наблюдается рекордное потепление. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН).

Исследование основано на информации, собранной на озере с 1897 по 2024 год. Специалисты провели анализ изменения температуры воздуха и воды, продолжительности теплого сезона и ледового покрова. Ученые выяснили, что с 2013 года среднегодовая температура на севере Ладоги выросла на 2°C, а в 2020 году достигла 6,5°C.

По словам руководителя Лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН Михаила Науменко, собранные данные свидетельствуют о признаках потепления зимних периодов, а также перестройке ледового режима Ладожского озера. Это определяется глобальными изменениями климата Земли.

Ученые считают, что более раннее исчезновение ледового покрытия озера влияет на всю экосистему: вода становится более подверженной действию ветра и солнечного света, что влияет на уровень биологической активности водоема.

14 марта льдину с тремя рыбаками оторвало на Ладожском озере. Мужчинам потребовалась помощь спасателей. Любителей подледного лова эвакуировали к берегу в деревню Лахты. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее физик Семенов рассказал, как глобальное потепление отразится на России.

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