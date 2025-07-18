Россия и США обсудили в Москве планы сведения МКС с орбиты

«Роскосмос»: РФ и США обсудили в Москве планы сведения МКС с орбиты

В Москве прошло заседание совместной российско-американской комиссии по Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

Ее первоочередной задачей является обеспечение безопасности функционирования МКС, выявление и своевременное парирование потенциальных рисков для станции и экипажа.

«В ходе заседания комиссии эксперты обсудили, в том числе, снижение рисков, связанных с утечками атмосферы на станции в переходном модуле и безопасное сведение МКС с орбиты», — сказано в публикации.

В мероприятии приняли участие известные в космической среде эксперты с российской и американской стороны, рассказали в «Роскосмосе».

Комиссию сформировали в 1996 году. С российской стороны ее возглавлял академик Владимир Уткин, а с американской — астронавт НАСА Томас Стаффорд, который являлся участником программы «Союз-Аполлон».

В настоящее время сопредседателями комиссии являются летчик космонавт, заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Крикалев и астронавт НАСА Роберт Кабана.

До этого американский предприниматель Илон Маск призвал международное сообщество отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на полетах на Марс.

19 июня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Международную космическую станцию планируется эксплуатировать как минимум до 2028 года.

Ранее астронавт из США с борта МКС «поймала спрайт» над Мексикой.