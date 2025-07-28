Ученые зафиксировали рост радиоактивности на Новой Земле

В Арктике зафиксирована повышенная природная радиоактивность — уровень радона на архипелаге Новая Земля стал примерно вдвое выше, чем год назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Евгения Яковлева.

Ученые считают, что рост уровня радона связан с таянием вечной мерзлоты. Обычно мерзлые породы удерживают этот радиоактивный газ, но при их нагревании он поднимается на поверхность.

Радон — это радиоактивный газ без цвета и запаха, который образуется при распаде урана. Он встречается в почвах и горных породах по всему миру. В Арктике его концентрация обычно очень низкая. Однако, как отметили исследователи, обнаруженные уровни радона находятся в пределах естественных значений и не угрожают здоровью людей.

Для анализа исследователи отобрали образцы горных пород. Это поможет им понять, насколько глубоко залегает газ и насколько сильно промерзшие грунты оттаивают. По мнению ученых, такие данные могут указывать на ускоренное таяние мерзлоты в этом регионе.

В начале июля директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров заявлял, что российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 миллиона лет, который поможет узнать, как на континенте развивался климат.

Ранее ученые узнали, что таяние льдов Антарктиды может спровоцировать извержение вулканов.