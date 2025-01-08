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Таяние льдов Антарктиды может спровоцировать извержение вулканов, выяснили ученые

GGG: разгрузка антарктических ледяных щитов заставляет расширяться сжатую магму
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Mark Ralston/AP

Группа американских ученых из Университета Брауна и Лихайского университета пришли к выводу, что таяние ледников Антарктиды способно спровоцировать более частые и обширные извержения вулканов. Исследование опубликовано в научном журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems (GGG).

Под огромным ледяным щитом Антарктиды скрыто около 100 вулканов, многие из которых сгруппированы вдоль ее западного побережья. Большинство из их находятся на глубине нескольких километров под слоем льда.

В новом исследовании специалисты провели 4000 компьютерных симуляций, чтобы изучить, как потеря льда влияет на погребенные огненные горы.

Согласно расчетам, разгрузка ледяных щитов снижает давление на магматические очаги под поверхностью, заставляя сжатую магму расширяться. Это расширение увеличивает давление расплавленных пород на стенки очага.

Некоторые магматические очаги также насыщены летучими газами, которые обычно растворяются в магме. По мере охлаждения магмы и снижения давления горных пород эти газы вырываются из раствора, увеличивая давление в магматическом очаге.

Извержения подледниковых вулканов могут быть не видны на поверхности, но они могут иметь последствия для ледяного покрова. Тепло от этих извержений способно усилить таяние льда глубоко под поверхностью и ослабить лежащий выше покров, что может создать обратную связь межу понижением поверхностного давления и новыми извержениями.

Специалисты подчеркнули, что открытый ими процесс идет медленно и занимает сотни лет.

Ранее ученые обнаружили необычную тенденцию в разрушении антарктических айсбергов.

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