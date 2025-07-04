Российские ученые планируют добывать древний лед в Антарктиде для исследований

Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 миллиона лет, который поможет узнать, как на континенте развивался климат. Об этом РИА Новости заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

По его словам, благодаря исследованиям возможно будет получить информацию о том, как развивался климат в Центральной Антарктиде за последние 1-1,5 миллиона лет.

До этого сообщалось, что в Антарктиде ученые извлекли древнюю льдину с глубины в 2,8 км.

Спустя четыре года бурения исследователям удалось извлечь фрагмент подкоренных пород под Антарктическим ледяным щитом, в котором они надеются найти «нетронутые образцы старого воздуха с парниковыми газами, возраст которых может превышать 1,2 млн лет». Фрагмент льдины, по мнению ученых, «раскроет важнейшие подробности истории климата и атмосферы Земли». Сейчас его исследуют под инфракрасными лампами.

Ранее ученые узнали, что таяние льдов Антарктиды может спровоцировать извержение вулканов.