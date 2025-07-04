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Российские ученые планируют добывать древний лед в Антарктиде для исследований

Российские ученые хотят добыть в Антарктиде древний лед для изучения климата
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Пресс-служба Альфа-Банка

Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 миллиона лет, который поможет узнать, как на континенте развивался климат. Об этом РИА Новости заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

По его словам, благодаря исследованиям возможно будет получить информацию о том, как развивался климат в Центральной Антарктиде за последние 1-1,5 миллиона лет.

До этого сообщалось, что в Антарктиде ученые извлекли древнюю льдину с глубины в 2,8 км.

Спустя четыре года бурения исследователям удалось извлечь фрагмент подкоренных пород под Антарктическим ледяным щитом, в котором они надеются найти «нетронутые образцы старого воздуха с парниковыми газами, возраст которых может превышать 1,2 млн лет». Фрагмент льдины, по мнению ученых, «раскроет важнейшие подробности истории климата и атмосферы Земли». Сейчас его исследуют под инфракрасными лампами.

Ранее ученые узнали, что таяние льдов Антарктиды может спровоцировать извержение вулканов.

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