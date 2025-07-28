Ученые из США перестали пытаться создать облака из морской воды

Politico: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды

Американские ученые остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды, пишет Politico.

По информации издания, ученые планировали приглушать солнечный свет с помощью облаков, однако тестирование технологии остановили из-за несогласия местных властей Калифорнии. Изначально им удалось получить государственное финансирование. Позже они планировали получить доступ к правительственным судам и самолетам.

Отмечается, сто после отмененного эксперимента по тестированию машины для создания облаков на списанном авианосце группа исследователей получила негативную реакцию.

«Они планировали намного более масштабное и рискованное исследование оборудования для распыления морской воды, которое в конечном счете могло бы быть использовано для приглушения солнечных лучей», — говорится в публикации.

До этого группа ученых из Корнеллского университета в недавнем исследовании заявила, что в ноябре к Земле может прибыть таинственный межгалактический объект.

Ранее астроном раскрыл угрозу вторгшегося в Солнечную систему межзвездного объекта.