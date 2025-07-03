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Астроном раскрыл угрозу вторгшегося в Солнечную систему межзвездного объекта

Астроном Вибе: вторгшийся в Солнечную систему объект – уникальное явление
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Depositphotos

Вторгшийся в Солнечную систему межзвездный объект – это третий пример подобной ситуации в истории. Пролетит он довольно далеко от Земли, поэтому опасности не представляет, а ученым будет сложно его изучить, рассказал RT завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«По тем данным, которые пока имеются, это третий пример межзвездного объекта в Солнечной системе. До этого мы знали два таких объекта: комета Борисова и астероид Оумуамуа», — пояснил ученый.

По его словам, третий объект сильно отличается от предыдущих тем, что его орбита имеет выраженный межзвездный характер, а сам он достаточно большой. Так, если Оумуамуа был величиной порядка нескольких сотен метров, то новый объект – около 20 км.

Земле объект точно не угрожает, причем астрономы были бы даже рады, если бы он пролетел чуть ближе к Земле, отметил Вибе. По его словам, поскольку расстояние межзвездного тела от нашей планеты слишком большое, изучить его будет трудно.

Что касается последствий вторжения, то третий межзвездный «гость» пролетит через Солнечную систему и покинет ее – так же, как это было с двумя предыдущими, заключил астроном.

Напомним, Европейское космическое агентство сообщило, что в Солнечную систему вошёл межзвёздный объект A11p l3Z (3I/ATLAS). Отмечалось, что он похож на комету из другой солнечной системы, а максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда A11p l3Z зайдёт внутрь орбиты Марса.

Ранее учёные нашли животных, переживших почти прямой удар погубившего динозавров метеорита.

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