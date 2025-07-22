Россиянам рассказали, на какие болезни может указывать покраснение глаз

Покраснение глаз может указывать на проблемы с сосудами и сердцем, а именно на повышенное давление и атеросклероз, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Джамиля Ловпаче.

«Иногда расширенные сосуды могут быть сигналом серьезных хронических заболеваний, в развитии которых неизменно присутствует сосудистый компонент. Это могут быть гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, глаукома. При всех этих состояниях происходит деформация сосудистой стенки, она становится ломкой, и при изменении давления в них или застойных явлениях вследствие повышенного внутриглазного давления может наступить увеличение объема сосуда и переполнение кровью сосудистого сплетения», — рассказала врач.

Особую тревогу должно вызвать покраснение, которое сопровождается болевыми ощущениями, а также полной или частичной потерей зрения. Все эти ситуации требуют немедленного обращения к врачу, который установит точный диагноз и назначит адекватное лечение.

«Однако в 97% такое расширение сосудов вызывается внешними факторами (сухой или холодный воздух, ветер, пыль, табачный дым), синдромом сухого глаза, воспалением, локальными травмами или аллергическими реакциями. Даже утомление и недосып может не понравиться вашим глазам», — заключил доктор.

Красные глаза — особый клинический симптом, при котором кровеносные сосуды глаза расширяются, при этом изменяя цвет слизистой оболочки. В практической медицине подобное состояние определяют термином «инъекция».

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