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В России запустили ядерную аптеку для больных раком

ЕМС: в России открыли ядерную аптеку для индивидуального подбора лекарств от рака
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Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

В Европейском медицинском центре (EMC) открыли специализированную ядерную аптеку, в которой будут изготавливать индивидуальные радиофармпрепараты от рака, рассказали «Газете.Ru» в ЕМС.

Такая аптека — это высокотехнологичная площадка, где радиофармпрепараты изготавливаются строго под конкретного пациента — с учетом генетики опухоли, молекулярных маркеров и клинического прогноза. Производство работает по стандартам GMP и выпускает препараты на основе лютеция-177 и актиния-225.

«Расширение линейки радиофармпрепаратов собственного производства – часть нашей стратегии по развитию высоких медицинских технологий, укреплению экспертизы международного уровня и повышению качества помощи. Такой масштабный фармацевтический объект, как ядерная аптека, позволяет сделать передовую радионуклидную терапию доступной в России и интегрировать ее в комплексный маршрут лечения сложных клинических случаев. Благодаря персонализированному подходу мы смогли достичь точечного воздействия, минимальных системных побочных эффектов и высокой эффективности лечения», – рассказал генеральный директор EMC Андрей Яновский.

Тераностика — это подход к созданию фармацевтических композиций, заключающийся в комплексном решении терапевтических и диагностических проблем путем создания препаратов, которые являются одновременно и средством ранней диагностики, и терапевтическим агентом. Она обеспечивает максимально персонализированное лечение: сначала врач с помощью ряда исследований выявляет конкретные «мишени» в организме пациента, а затем точечно воздействует на патологические клетки. Сегодня такой подход доступен только в нескольких ведущих онкоклиниках мира.

«Тераностика помогает достичь стойкой ремиссии в 30% случаев, а в 60% — положительного ответа на лечение. На данный момент методика применяется для лечения нейроэндокринных опухолей и рака предстательной железы. Производство радиофармпрепаратов – сложная задача, которую сейчас в России могут выполнить лишь несколько клиник, включая ЕМС», — отметил директор института онкологии ЕМС Нидаль Салим.

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