Астронавт из США с борта МКС «поймала спрайт» над Мексикой

Астронавт космического агентства США НАСА Николь Айерс опубликовала в соцсети X фотографию редкого атмосферного явления.

«Просто ух ты! Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США я поймала этот спрайт (особый вид молнии в верхних слоях атмосферы планеты в сильную грозу на высоте около 50–100 км)», — написала она.

По словам Айерс, такие явления вызывает «интенсивная электрическая активность в грозах». А фотографии спрайтов помогают ученым понять природу этого явления.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с Айерс на борту отправился к Международной космической станции (МКС) в середине марта. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 из Космического центра Кеннеди во Флориде прошел в штатном режиме. Кроме Айерс, на борту Crew Dragon в космос отправились российский космонавт Кирилл Песков, американский астронавт Энн Макклейн и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Ранее появился снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии из космоса.