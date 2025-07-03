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Илон Маск призвал отправить МКС на пенсию

Илон Маск призвал международное сообщество сосредоточиться на Марсе
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск призвал международное сообщество сосредоточиться на полетах на Марс. Соответствующее обращение было размещено на его странице в социальной сети X.

«Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе», — рассказал он.

В 2024 году Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется не менее 1 миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов, которые туда можно будет доставить за 20 лет.

17 марта 2025 года Маск заявил, что человек может впервые ступить на Марс уже в ближайшие 5-7 лет. При этом, по его мнению, главным вопросом при колонизации данной планеты станет технологическое развитие Земли. Предприниматель пояснил, что людям не удастся «закрепиться» на Марсе, если они не смогут поддерживать жизнь и развиваться независимо от родной планеты.

При этом в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявили, что в ближайшие пять лет человечеству не удастся организовать полет на Марс, который смогли бы пережить астронавты.

Ранее ученые нашли идеальное растение для колонизации Марса.

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