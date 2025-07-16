Ректор МГУ предупредил о минусах детализации дипломов выпускников

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал инициативу Минобрнауки, предполагающую фиксировать в дипломе определенный набор специальностей, по которым может работать выпускник. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба вуза.

«Необходимо также, на наш взгляд, дополнительно обсудить целесообразность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать. Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников», — объяснил Садовничий.

Законопроект Министерства науки и высшего образования РФ предполагает, что уровень профессионального образования и квалификация, указанные в документах об образовании, дают их обладателям право заниматься определенной деятельностью. Это включает должности, для которых законом установлены обязательные требования к уровню образования и квалификации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Приложение к документу об образовании содержит описание основной образовательной программы, освоенной выпускником, а также виды и области профессиональной деятельности, на которые дает право полученное образование.

Ранее сообщалось, что в России планируют увеличить число участников пилотного проекта новой системы вузов.