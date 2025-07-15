Китай направил грузовой космический корабль Tianzhou-9 к орбитальной станции

КНР успешно запустила грузовой космический корабль Tianzhou-9 к орбитальной станции. Трансляция запуска велась по Центральному телевидению Китая.

Отмечается, что корабль доставит продовольствие, оборудование и прочие необходимые вещи тайконавтам, которые находятся на китайской орбитальной станции, в том числе новые скафандры и комплект тренажеров для тренировки мышц, предметы для проведения научных экспериментов.

Старт Tianzhou-9 был произведен с космодрома Вэньчан на восточном побережье южнокитайской провинции Хайнань при помощи ракеты CZ-7.

«Запуск прошел успешно. «Tianzhou-9» вышел точно на заданную орбиту, солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме», — поделился представитель центра космических запусков космодрома Сичан Го Чжунлай.

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