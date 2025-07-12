Ученые сообщили о глобальном росте активности на Солнце

На Солнце с середины дня 11 июля наблюдается быстрое увеличение численности и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, не видимой с Земли. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В публикации говорится, что на данный момент за активностью на Солнце наблюдает космический аппарат Solar Orbiter.

«С 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в 3 раза по сравнению со средними значениями июля», — говорится в сообщении.

По данным РАН, изменение солнечной активности имеет глобальный характер.

До этого группа физиков из Великобритании и США сообщила, что необычный тип космических объектов — «темные карлики» — может приблизить человечество к разгадке одной из величайших тайн Вселенной: природы темной материи. По расчетам астрофизиков, такие объекты формируются из коричневых карликов — «неудавшихся звезд», которые слишком малы, чтобы поддерживать термоядерные реакции.

Ранее астрономы зафиксировали аномальный взрыв звезды, похожей на Солнце.