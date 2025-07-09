В самом сердце Млечного Пути скрываются загадочные темные звезды, выяснили ученые

Необычный тип космических объектов — «темные карлики» — может приблизить человечество к разгадке одной из величайших тайн Вселенной: природы темной материи. К такому выводу пришла группа физиков из Великобритании и США. Об открытии сообщает Durham University.

По расчетам астрофизиков, такие объекты формируются из коричневых карликов — «неудавшихся звезд», которые слишком малы, чтобы поддерживать термоядерные реакции. В обычных условиях они со временем остывают и тускнеют, однако если подобный объект оказывается в плотной области темной материи, например, в центре нашей Галактики, он может захватывать ее частицы.

Темная материя — гипотетическая форма материи, составляющая около четверти Вселенной, — не излучает свет и не взаимодействует с обычным веществом, за исключением гравитации. Но если темная материя состоит из частиц, известных как WIMPs (слабо взаимодействующие массивные частицы), они могут сталкиваться и аннигилировать внутри звезды. В этом процессе высвобождается энергия, которая способна бесконечно «подогревать» коричневого карлика, превращая его в долгоживущий, светящийся объект — темного карлика.

«Обнаружение темных карликов в центре галактики могло бы дать уникальное представление о частицах, из которых состоит темная материя», — отметила доктор Джуна Крун из Даремского университета, соавтор исследования.

Исследователи полагают, что темные карлики можно отличить от обычных звезд по наличию лития-7 — редкого изотопа, который быстро сгорает в обычных звездах. Если объект выглядит как коричневый карлик, но содержит литий-7, это может быть свидетельством его необычной природы.

По мнению ученых, телескоп Джеймс Уэбб уже сегодня способен обнаружить такие объекты, если направить его в центр Млечного Пути. Даже одно подтвержденное наблюдение темного карлика стало бы прорывом в поисках доказательств существования темной материи.

Ранее астрономы зафиксировали аномальный взрыв звезды, похожей на Солнце.