Астрономы зафиксировали аномальный взрыв звезды, похожей на Солнце

Международная команда астрономов впервые доказала, что звезда взорвалась дважды. Это явление называется «двойной детонационный» взрыв. Исследователи использовали Телескоп Европейской Южной Обсерватории и прибор Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE). Они изучили многовековые останки сверхновой SNR 0509-67.5. В результате обнаружили два отдельных слоя кальция, что подтверждает два взрыва. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Большинство сверхновых типа Ia возникают, когда белый карлик — компактное ядро звезды вроде нашего Солнца — накапливает вещество от спутника до достижения критической массы и взрывается один раз. Однако модель двойного детонационного взрыва предполагает, что сначала загорается слой гелия на поверхности белого карлика, что запускает ударную волну, приводящую к второму взрыву в его ядре.

До этого времени эта теория оставалась лишь предположением. Обнаружение двух отдельных кальциевых оболочек в остатках сверхновой — это сильное визуальное подтверждение того, что по крайней мере некоторые сверхновые типа Ia взрываются до того, как их белый карлик достигнет предела.

Сверхновые типа Ia — важные объекты в космологии. Благодаря их предсказуемой яркости астрономы могут измерять огромные расстояния во Вселенной. Изучение механизмов их взрывов поможет понять, почему их светимость так стабильна, и выяснить роль этих объектов в создании элементов, необходимых для жизни на Земле, таких как железо.

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