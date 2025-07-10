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Стало известно, как возраст влияет на переносимость жары

BJSM: дети переносят жару не хуже взрослых
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Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на устоявшееся мнение о том, что дети сильнее страдают от жары, новое исследование австралийских ученых показало, что дети в возрасте от 10 до 16 лет переносят высокие температуры так же, как и взрослые. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В эксперименте приняли участие 68 физически активных детей и 24 взрослых, которые проходили беговые испытания в условиях жары до +40 °C.

Как пояснил профессор Олли Джей, директор исследовательского центра, ранее считалось, что дети более уязвимы к тепловому стрессу из-за физиологических особенностей, таких как соотношение площади поверхности тела к массе. Однако полученные данные показали, что потоотделение и повышение температуры тела у детей происходят так же, как у взрослых.

«Мы не обнаружили существенных различий в риске обезвоживания или перегрева между детьми и взрослыми», — отметил Джей.

Тем не менее, по словам соавтора исследования, доктора Джеймса Смолкомба, важно помнить, что дети могут не осознавать, что теряют влагу, и им нужно напоминать о необходимости пить воду. В помощь родителям и тренерам ученые разработали специальный калькулятор, рассчитывающий объем жидкости, необходимый при физических нагрузках с учетом температуры, роста, веса и типа активности.

Пока инструмент доступен только для бега и велоспорта, однако в будущем его планируют адаптировать и для других видов занятий.

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