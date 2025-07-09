Создан имплант, предотвращающий смертельно опасные приступы у диабетиков

Ученые из Массачусетского технологического института разработали миниатюрный имплант, способный в критический момент выпускать гормон глюкагон при гипогликемии (резком снижении уровня сахара в крови). Это может стать настоящим спасением для людей с сахарным диабетом 1 типа, особенно для детей и тех, кто не успевает вовремя заметить тревожные симптомы. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Устройство размером с монету размещается под кожей и содержит порошковую форму глюкагона, устойчивую к хранению. При необходимости его можно активировать дистанционно — вручную или с помощью сигналов от датчиков уровня глюкозы. Под воздействием электрического тока специальный сплав в конструкции изменяет форму и выпускает дозу лекарства.

«Мы хотели создать устройство, которое всегда наготове и может спасти жизнь при резком падении сахара. Это особенно важно во сне, когда пациент может не услышать сигнал глюкометра», — отметил руководитель проекта, профессор Даниэль Андерсон.

Тесты на мышах показали, что уровень сахара стабилизируется менее чем за 10 минут после активации импланта. Кроме глюкагона, устройство может использоваться для экстренного введения других препаратов — например, адреналина при анафилактическом шоке.

Команда исследователей планирует расширить срок действия импланта до одного года и провести клинические испытания в течение трех лет. Они надеются, что технология станет новым стандартом экстренной помощи не только при диабете, но и при других опасных состояниях.

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