На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Найдена генетическая мутация, удваивающая риск деменции у мужчин

Neurology: мутации в гене HFE удваивают риск деменции у мужчин
close
Shutterstock

Ученые из Университета Кертина (Австралия) установили, что у мужчин с двумя копиями мутации в гене гемохроматоза HFE риск развития деменции повышен в два раза. Однако на здоровье женщин такая генетическая особенность не влияет. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных крупного клинического исследования ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly). В нем приняли котором приняли участие более 19 тысяч пожилых людей из США и Австралии.

Ген HFE, в котором происходит мутация, контролирует белок, отвечающий за регуляцию уровня железа в организме. Один из распространенных вариантов мутации — H63D — встречается у каждого третьего человека. У каждого 36-го — присутствуют две копии этой мутации.

Ученые объяснили, что при нарушении работы HFE возникает гемохроматоз — генетическое нарушение обмена железа, при котором организм накапливает избыток железа, способный повреждать внутренние органы. Это состояние чаще диагностируется у мужчин. Женщины в репродуктивном возрасте защищены за счет ежемесячной потери крови в ходе менструации, поэтому симптомы заболевания у них обычно проявляются позже.

Авторы работы отметили, что повышенный риск деменции у мужчин с двумя копиями H63D не был напрямую связан с повышенным уровнем железа в крови. Это говорит о возможных других механизмах повреждения нейронов — например, через воспалительные процессы или микроповреждения клеток.

«Хотя HFE играет ключевую роль в контроле железа, наши данные показывают, что сам уровень железа не объясняет роста риска деменции. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, какие именно механизмы стоят за этим влиянием», — отметил профессор Джон Олиник, соавтор исследования.

«Генетическую предрасположенность изменить невозможно, но пути, которые запускают разрушительные процессы в мозге, потенциально поддаются воздействию — если мы узнаем о них больше», — добавили авторы исследования.

Ранее был найден общий провокатор болезни Альцгеймера и эпилепсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами