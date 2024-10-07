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Назван признак деменции, проявляющийся во время приема пищи

JKМS: тщательное пережевывание пищи может указывать на деменцию у мужчин

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Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Университета Сонгюнгван в Южной Корее установили, что увеличение количества жевательных движений говорит о повышенном риске деменции у мужчин в возрасте 60 лет. Результаты исследования опубликованы в Journal of Korean Medical Science (JKМS).

В ходе исследования ученые оценивали темп и частоту пережевывания пищи среди взрослых добровольцев женского и мужского пола. Полученные результаты затем сопоставляли с частотой развития деменции среди испытуемых и особенностями структуры их мозга.

Результаты показали, что у мужчин в возрасте 60 лет и старше, которые совершали 30 и более жевательных движений на один кусок пищи, риск развития деменции был в 2,9 раза выше, чем у тех, кто пережевывал менее 10 раз. Дополнительные пять движений были связаны с увеличением вероятности развития этого заболевания на 16%.

Ученые также обнаружили, что увеличение количества жевательных движений было связано с уменьшением объема мозга. Исследователи предположили, что интенсивное жевание помогает стимулировать работу органа, увеличивая количество кислорода и активность в ключевых областях.

Отмечается, что женщины не пытались компенсировать снижение когнитивных способностей частым пережевыванием. Возможно, это было связано с тем, что сила сжатия их жевательных мышц не так велика, как у мужчин.

Ранее ученые подтвердили, что яйца снижают риск развития деменции.

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