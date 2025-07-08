Названа неожиданная причина переедания

Купание в холодной воде, которое некоторые люди практикуют для восстановления и улучшения самочувствия, может иметь неожиданный побочный эффект — провоцировать переедание. К такому выводу пришли ученые из Великобритании. Работа опубликована в журнале Physiology & Behavior.

В эксперименте приняли участие 15 здоровых физически активных взрослых. Все они поочередно проходили три испытания: сидели по грудь в холодной воде, в теплой воде (35 °C) и в комнате с температурой воздуха 26 °C. После каждой сессии они ели макароны «до комфортного насыщения», и ученые фиксировали количество потребленной энергии.

После холодной ванны участники съедали в среднем 2783 кДж, тогда как после теплой — 1817 кДж, а после пребывания в теплой комнате — 1894 кДж. Разница была статистически значимой.

Исследователи предполагают, что организм таким образом стремится компенсировать потери тепла: при погружении в холод он сжигает больше энергии, в том числе за счет дрожи. Кроме того, после выхода из воды наблюдалось явление «after-drop» — delayed снижение температуры тела. В этих условиях пища могла служить своеобразным «топливом» для разогрева.

Интересно, что увеличение аппетита не наблюдалось ни при теплой воде, ни при просто сидении в помещении, что опровергает данные некоторых предыдущих исследований, связывавших водные процедуры (в том числе после физической нагрузки) с перееданием.

Пока неясно, сохраняется ли такой эффект при длительном или регулярном применении холодных ванн. Также не измерялись гормоны, влияющие на аппетит, такие как грелин и лептин.

По мнению авторов, любители холодной воды, особенно следящие за весом, должны помнить: подобные процедуры могут повлиять на пищевое поведение. Хотя ледяная ванна бодрит, организму после нее часто хочется горячей пищи.

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