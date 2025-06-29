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«Роскосмос» опубликовал снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии

«Роскосмос» показал спутниковый снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии
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Госкорпорация «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале спутниковый снимок пожаров в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

Уточняется, что снимок сделал космический аппарат «Метеор-М».

«Наш спутник зафиксировал сильное задымление близ нескольких населенных пунктов», — сказано в публикации.

До этого агентство лесного хозяйства Бурятии сообщило, что в республике в настоящее время тушат 60 возгораний в лесах на общей площади более 107 тысяч гектаров.

24 июня в министерстве природных ресурсов Забайкальского края рассказали о ситуации с лесным пожаром у Атамановки. По информации ведомства, пожарные работали над созданием минерализованной полосы протяженностью около пяти километров в районе железнодорожной станции Глубокая Падь и еще одной вдоль линии электропередач. Борьба с огнем шла по всему периметру, при этом работу усложняла сухая и жаркая погода.

Ранее в Забайкалье эвакуировали дачный поселок из-за лесного пожара.

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