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В Антарктиде нашли льдину старше миллиона лет

В Антарктиде извлекли льдину старше миллиона лет с глубины в 2,8 км
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beyondepica/PNRA/IPEV

В Арктике ученые извлекли древнюю льдину с глубины в 2,8 км. Об этом сообщается на сайте научного проекта Beyond Epica, спонсируемого Европейской комиссией.

Спустя четыре года бурения исследователям удалось извлечь фрагмент подкоренных пород под Антарктическим ледяным щитом, в котором они надеются найти «нетронутые образцы старого воздуха с парниковыми газами, возраст которых может превышать 1,2 млн лет». Фрагмент льдины, по мнению ученых, «раскроет важнейшие подробности истории климата и атмосферы Земли». Сейчас его исследуют под инфракрасными лампами.

По мнению климатологов, древняя льдина поможет раскрыть взаимосвязь между углеродным циклом и температурой Земли.

В проекте Beyond Epica участвуют представители 12 научных институтов из 10 стран ЕС.

До этого в антарктических водах были обнаружены сообщества опасных бактерий на пластике.

Ранее ученые узнали, что таяние льдов Антарктиды может спровоцировать извержение вулканов.

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