Ракета «Союз» стартовала с Байконура

Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-31» стартовала к МКС с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-31», который отправится к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

По ее данным, ракета была запущена в 22:32 по московскому времени с 31-й площадки Байконура.

Как заявили в «Роскосмосе», полет «Прогресса МС-31» пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка корабля к модулю «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 6 июля в 00:28 мск. По информации госкорпорации, грузовик будет находиться на орбите около 167 суток.

«Прогресс МС-31» привезет на МКС свыше 2,6 т грузов, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа 73-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС. Также корабль доставит на станцию оборудование для научных экспериментов «Виртуал», «Биодеградация», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж», добавили в пресс-службе.

2 июля транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-29» закончил свою миссию, сошел с орбиты и был затоплен в Тихом океане.

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