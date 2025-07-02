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Космический корабль «Прогресс МС-29» закончил свою миссию на орбите и был затоплен

Роскосмос: грузовой корабль «Прогресс МС-29» затоплен в Тихом океане
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Транспортный грузовой космический корабль «Прогресс МС-29» сошел с орбиты и был затоплен в Тихом океане. Об этом сообщает «Роскосмос».

Грузовой корабль свели с орбиты, затем он вошел в плотные слои атмосферы и разрушился.

По информации Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции «Прогресса МС-29» упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Новый корабль «Прогресс МС-31» стартует с Земли 3 июля и через три дня пристыкуется к Международной космической станции (МКС).

1 июля сообщалось, что «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС после нескольких месяцев в ее составе.

23 ноября «Прогресс МС-29» пристыковался к МКС, на его борту находилось около 2,5 тонны грузов.

Космический грузовик совершил стыковку с модулем «Поиск» российского сегмента автоматически. Он доставил на станцию, помимо прочего, 420 кг питьевой воды, 860 кг топлива в баках системы дозаправки и 43 кг сжатого азота.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда человечество доберется до Марса.

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