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Российские ученые разработали продукты, снижающие уровень сахара в крови

ПНИПУ: создана натуральная добавка из растений, снижающая уровень сахара в крови
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Исследователи из Пермского Политехнического университета создали натуральную добавку из растений, способствующую снижению уровня глюкозы в крови. На ее основе были разработаны функциональные продукты — сыр сулугуни и напиток комбуча — которые могут стать полезным дополнением к диете при сахарном диабете 2 типа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Согласно прогнозам ВОЗ, к 2050 году диабетом будут страдать около 1,3 миллиарда человек. При этом питание играет ключевую роль в контроле болезни. Новая разработка ученых может стать альтернативой или дополнением к лекарственной терапии.

Фитокомпозиция, разработанная в ПНИПУ, включает в себя ферментированные листья лопуха и топинамбура — растений, содержащих инсулиноподобные вещества. Ее обогатили пробиотиками Lactobacillus plantarum и обработали ультразвуком, чтобы усилить эффект.

Добавку применили в производстве функционального сулугуни: порошок вносили в сырное зерно в конце приготовления. Полученный продукт оказался однородным, с мягким кисломолочным вкусом и легкими нотками меда. Кроме того, сыр содержит белок и пробиотики, полезные для пищеварения и обмена веществ.

Вторым продуктом стала комбуча, приготовленная на основе воды с добавлением ферментированной фитокомпозиции. Она прошла 5–7-дневное естественное брожение и показала хорошие показатели кислотности и органолептики, а также умеренную антибактериальную активность.

Эффективность разработанной добавки проверяли на лабораторных крысах с нарушением толерантности к глюкозе. Сравнение с препаратом метформин показало схожие результаты: коэффициент стабилизации уровня сахара составил 1,11 против 1,08. Это говорит о реальном потенциале добавки в контроле гликемии.

Продукты соответствуют ГОСТам по безопасности и качеству. По словам профессора Ларисы Волковой, такие разработки могут занять достойное место в сфере функционального питания и помочь людям с диабетом улучшить качество жизни с помощью натуральных средств.

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