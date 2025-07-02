Найдено природное вещество, останавливающее распространение раковых клеток

Группа исследователей под руководством доктора Хидеюки Сая из Университета Фудзита в Японии выяснила, что бензальдегид — химическое соединение, придающее миндалю, абрикосам и инжиру характерный запах, — помогает бороться с раковыми клетками, устойчивыми к терапии. Работа опубликована в журнале British Journal of Cancer (BJC).

Раковые клетки способны быстро размножаться и менять свою структуру, переходя из плотного эпителиального состояния в более подвижное мезенхимальное, что способствует их распространению и сопротивлению лечению. Исследователи сосредоточились на способности бензальдегида блокировать этот процесс.

В экспериментах на мышах с опухолями поджелудочной железы бензальдегид подавлял рост злокачественных клеток, в том числе устойчивых к лучевой терапии и лекарству осимертинибу. В клеточных культурах вещество усиливало эффект радиационного лечения и уничтожало ранее резистентные клетки.

Механизм действия связан с тем, что бензальдегид препятствует взаимодействию сигнального белка 14-3-3ζ с фосфорилированным гистоном H3 (на серине 28). Это взаимодействие важно для выживания раковых клеток и устойчивости к лечению. Блокируя его, бензальдегид снижает экспрессию генов, ответственных за пластичность и сопротивляемость опухоли.

«Белок 14-3-3ζ давно рассматривается как мишень для терапии, но прямое его подавление опасно из-за роли в нормальных клетках. Наши результаты показывают, что бензальдегид может эффективно блокировать ключевые взаимодействия без вреда для организма», — отметил доктор Сая.

Ученые надеются, что бензальдегид станет новым дополнением к существующим противораковым методам, повысив их эффективность и преодолев проблему лекарственной устойчивости.

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