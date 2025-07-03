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В четверг Земля максимально удалится от Солнца

ТАСС: 3 июля Земля пройдет самую дальнюю от Солнца точку орбиты
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Depositphotos

В четверг Земля пройдет самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты (афелий), сообщили ТАСС в Московском планетарии.

Там отметили, что 3 июля планета будет удалена от светила на расстояние более 147 млн км.

«Расстояние между Землей и Солнцем меняется примерно на 3% в течение года, так как ее орбита имеет слегка овальную форму и проходит по траектории, называемой эллипсом», — рассказали в планетарии.

Там добавили, что на практике Земля незначительно меняет траекторию движения, потому что ее орбита близка к круговой.

В планетарии обратили внимание и на то, что приближение и отдаление планеты от Солнца не влияет на погоду зимой и летом. Смена сезонов связана с наклоном оси вращения Земли к плоскости ее орбиты.

В прошлом месяце недалеко от Земли нашли потенциально обитаемую планету-двойник. Международная группа астрономов открыла экзопланету GJ 12 b, которая по размерам, температуре и плотности похожа на Землю. Мир расположен всего в 40 световых годах от нашей планеты и может стать важной точкой для поиска жизни вне Солнечной системы

Ранее ученые разгадали главную тайну Солнечной системы.

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