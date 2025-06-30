Недалеко от Земли нашли потенциально обитаемую планету-двойник

arXiv: в 40 световых годах от Земли обнаружена экзопланета с мягким климатом

Международная группа астрономов открыла экзопланету GJ 12 b, которая по размерам, температуре и плотности похожа на Землю. Мир расположен всего в 40 световых годах от нашей планеты и может стать важной точкой для поиска жизни вне Солнечной системы. Исследование опубликованы на портале нерецензированных научных материалов препринтов arXiv.

Планета вращается вокруг неактивного красного карлика (класса М), что делает ее удобной для наблюдений – в отличие от многих других звезд этого типа, активность GJ 12 не мешает анализу.

Данные, полученные с помощью спутника NASA TESS и спектрографа MAROON-X, показали, что GJ 12 b обладает радиусом в 0,96 земного, температурой 27°C (комфортная для жидкой воды) и массой 0.71 земной.

«Низкая плотность GJ 12 b может объясняться наличием воды, атмосферы или пониженным содержанием железа», – отметили авторы исследования.

Ученые надеются, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» сможет изучить атмосферу планеты. Однако есть нюанс: из-за небольшой массы GJ 12 b может терять газовую оболочку, если только ее не подпитывает вулканическая активность.

С открытием GJ 12 b астрономы получают новый ключ к пониманию к формированию планет у красных карликов (самых распространенных звезд во Вселенной), условий сохранения атмосферы у таких миров и изучения перспектив существования жизни в подобных условиях.

Ранее астрономы нашли в космосе идеальные места для рождения экзопланет земного типа.