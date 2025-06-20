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Ученые наконец разгадали главную тайну Солнечной системы

PASA: найдено два возможных кандидата на роль девятой планеты Солнечной системы
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Depositphotos

Ученые из Национального университета Цинь Хуа в Тайване предложили новый способ поиска гипотетической Девятой планеты — они ищут не отраженный свет, а собственное тепловое излучение таинственного объекта. Работа опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA).

Девятая планета — это гипотетическое небесное тело, которое, как предполагают астрономы, находится в далеких окраинах Солнечной системы, за орбитой Нептуна. Ее существование объясняет странную группировку орбит объектов пояса Койпера. По расчетам, она может быть в 5–10 раз массивнее Земли и двигаться по вытянутой орбите на расстоянии 400–800 астрономических единиц от Солнца.

Из-за такой удаленности планету слишком трудно обнаружить в оптическом диапазоне — она отражает слишком мало света. Однако команда под руководством Амоса Чена использовала данные японского инфракрасного спутника AKARI. Инфракрасное излучение — тепло, испускаемое объектами, — затухает при удалении медленнее, чем отраженный свет, и лучше подходит для поиска холодных и далеких тел.

Проанализировав данные из предполагаемой области неба, где Девятая планета могла бы находиться согласно моделям, ученые нашли два объекта-кандидата. Оба излучают нужное количество тепла и располагаются в точке, соответствующей расчетам. Их движение еще предстоит подтвердить с помощью более мощных телескопов.

Если один из кандидатов действительно окажется девятой планетой, это может кардинально изменить представления о формировании Солнечной системы.

Ранее была обнаружена скрытая угроза для обитаемых миров за пределами Солнечной системы.

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