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Российский корабль доставил на МКС новогодние подарки

«Роскосмос»: «Прогресс МС-29» пристыковался к МКС с 2,5 тонны груза

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«Роскосмос»

Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к Международной космической станции, на его борту около 2,5 тонны грузов. Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации «Роскосмос».

Космический грузовик «Прогресс» совершил стыковку с модулем «Поиск» российского сегмента автоматически, в 17:31 по московскому времени. Он доставил, помимо прочего, 420 кг питьевой воды, 860 кг топлива в баках системы дозаправки и 43 кг сжатого азота.

По данным ТАСС, корабль привез на станцию и новогодние подарки. Кроме того, космонавтам доставили продукты, в числе которых фрукты, сладости, сушеные оленина и конина, рыбные, мясные и овощные консервы, кофе, какао и чайные напитки.

«Прогресс МС-29» запустили с космодрома Байконур в четверг при помощи ракеты «Союз-2.1а».

19 ноября сообщалось, что российский корабль «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором. После завершения маневра минимальная высота орбиты станции составляет 416,20 км, а максимальная — 430,86 км.

Ранее в Роскосмосе рассказали, когда человечество доберется до Марса.

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