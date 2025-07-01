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Корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС

«Роскосмос»: грузовой космический корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС
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Телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от Международной космической станции (МКС) после нескольких месяцев в ее составе. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

Отстыковка произошла в 21:43 мск.

Отмечается, что грузовик был пристыкован к модулю «Поиск» российского сегмента МКС.

По информации «Роскосмоса», в 00:52 мск 2 июня планируется включить двигатель «Прогресса МС-29» на торможение для сведения его с орбиты. В результате этого корабль войдет в плотные слои атмосферы Земли и разрушится.

Предполагается, что несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

23 ноября транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к Международной космической станции, на его борту около 2,5 тонны грузов.

Космический грузовик «Прогресс» совершил стыковку с модулем «Поиск» российского сегмента автоматически, в 17:31 по московскому времени. Он доставил, помимо прочего, 420 кг питьевой воды, 860 кг топлива в баках системы дозаправки и 43 кг сжатого азота.

Ранее в Роскосмосе рассказали, когда человечество доберется до Марса.

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