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От частого просмотра порно уменьшается серое вещество в мозгу, говорит сексолог

Сексолог Гулько: частый просмотр порно приводит к уменьшению серого вещества

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Частый просмотр порно может привести к структурной атрофии (уменьшению серого вещества) в некоторых зонах префронтальной коры мозга, которая отвечает за принятие решений, самоконтроль, социальное поведение и другие, что наблюдается и при других зависимостях. Об этом рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт психотерапевтического центра «Медикал Фактум» Олег Гулько.

«Префронтальная кора отвечает за самоконтроль, принятие решений и концентрацию. У людей с компульсивным потреблением порно контента наблюдается снижение активности префронтальной коры, что коррелирует с ухудшением контроля над импульсами. Возможна структурная атрофия (уменьшение серого вещества) в некоторых зонах префронтальной коры, что наблюдается и при других зависимостях. Это не делает человека «глупее» в общепринятом смысле, но может ухудшать способность откладывать удовольствие, снижать концентрацию и когнитивные функции», – объяснил Гулько.

По его словам, частый просмотр порно материалов может гиперстимулировать дофаминовую систему (включая вентральную область покрышки и прилежащее ядро, которые связаны со средним мозгом).

«Это приводит с одной стороны к сенсибилизации – мозг становится более чувствительным к порно-стимулам, что может вызывать тягу и привыкание, с другой к толерантности – со временем требуется более интенсивная стимуляция для получения того же уровня удовольствия. Этот же механизм реализуется при стимуляции с другими средствами (например социальные сети, просмотр коротких видео, алкоголь и курение), которые в жизни многих людей встречаются чаще чем просмотр порнографических материалов», – отметил врач.

Если же у человека есть и другие источники удовольствия, то просмотр порнографических материалов, как уверяет специалист, не будет нести описанных угроз.

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