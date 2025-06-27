Названы шесть видов плесени, которые могут вызывать аллергию

Симптомы беспричинной, на первой взгляд, аллергии может спровоцировать шесть видов бытовой плесени. Среди них черная, зеленая, белая, розовая или оранжевая и синяя, об этом «Газете.Ru» рассказала врач, преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова.

«Бытовая плесень — это микроскопические грибы, которые разрастаются в виде налета на различных поверхностях в доме. Она может быть черной (можно обнаружить на обоях в углах комнат, швах плитки в ванной, на подоконниках и потолке), зеленой (может находится на продуктах или книгах), белой (появляется в цветочных горшках, на деревьях), розовой или оранжевой (может появиться в стиральной машине) или синей (можно найти на деревянной мебели)», — рассказала врач.

Она не только портит внешний вид помещений, но и может быть опасна для здоровья. Основные причины возникновения и разрастания плесени — это высокая влажность (например, из-за протечек) и плохая вентиляция.

«Все описанные выше виды плесени способны вызвать аллергию в виде насморка, кашля, кожных высыпаний, поэтому если у вас появилась беспричинная аллергия, то, возможно, причина кроется именно в плесени. В тяжелых и запущенных случаях постоянный контакт с большим количеством плесени может привести к различным респираторным проблемам и отравлении микотоксинами», — отметила врач.

Бытовую плесень можно удалить как народными, так и специализированными средствами.

Народные средства являются более безопасными, но менее эффективными, среди них уксус, пищевая сода, перекись водорода и бура (тетраборат натрия).

«Специализированные фунгициды эффективно удаляют плесень, но зачастую состоят из смеси веществ, которые могут вызвать раздражение кожи (дерматиты, экземы) и слизистых, опасны при вдыхании и проглатывании, способны вызвать аллергию, потенциально токсичны для органов при длительном воздействии. Поэтому использовать специализированные средства для борьбы с плесенью необходимо только в хорошо проветриваемом помещении, используя маску и перчатках», — заключила доктор.

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