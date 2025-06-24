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Ученые впервые изучили вблизи загадочные «паутинные» структуры Марса

NASA: аппарат Curiosity сделал первые детальные снимки минеральных узоров Марса
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NASA

Марсоход NASA Curiosity передал первые детальные снимки уникальных минеральных образований, напоминающих гигантскую паутину, на склонах горы Шарп в кратере Гейла. Эти зигзагообразные хребты, сформированные древними грунтовыми водами, могут раскрыть новые данные о водном прошлом Красной планеты и возможных следах жизни. Об открытии сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Образования, называемые «коробками», представляют собой сеть переплетающихся минеральных жил, достигающих 20 км в диаметре. Подобные, но значительно меньшие структуры встречаются в земных пещерах, где образуются за счет минеральных отложений из грунтовых вод.

Исследователи предполагают, что марсианские «паутины» сформировались аналогичным образом, но в грандиозных масштабах.

«Грунтовые воды миллиарды лет назад откладывали минеральные цементирующие вещества в трещинах пород. Со временем ветер разрушил более мягкие окружающие породы, обнажив эти прочные минеральные жилы», — пояснили в NASA.

Curiosity достиг этой области в начале июня после начала движения к ней в ноябре 2024 года. Особый интерес ученых вызвало обнаружение в образцах пород сульфата кальция — минерала, ранее не встречавшегося на горе Шарп.

Исследователи надеются, что изучение этих структур поможет понять, как исчезали марсианские океаны, а также прольет свет на недавно обнаруженный подповерхностный океан. Специалисты допускают, что в таких минеральных отложениях могли сохраниться следы древней микробной жизни.

Ранее ученые впервые изучили атмосферу Марса в полуденное время.

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