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Зацикленность на спорте «разрушает» женскую сексуальность, выяснили ученые

JSM: более шести часов тренировок в неделю снижают либидо у женщин
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Freepik

Ученые из Университетской больницы Карреджи (Италия) установили, что у женщин с очень высоким уровнем физической активности сексуальная дисфункция встречается чаще, чем у ведущих малоподвижный образ жизни. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine (JSM).

В исследовании приняли участие 322 женщины в пре- и постменопаузе. Все участницы прошли медицинское обследование, включая ультразвуковое допплеровское исследование клиторальных артерий.

Этот неинвазивный метод диагностики позволяет оценить, насколько хорошо клиторальные артерии пропускают кровь. Плохой кровоток может быть связан с нарушением сексуального возбуждения, поскольку клитор — васкуляризированный орган (содержащий множество кровеносных сосудов), и полноценное возбуждение требует их эффективной работы.

Добровольцы также заполнили анкеты, оценивающие сексуальную функцию (FSFI), уровень дистресса, отношение к собственному телу и психологическое состояние. Затем женщин разделили на четыре группы в зависимости от уровня физической активности — от минимального (менее одного часа тренировок и другой энергозатратной деятельности в неделю) до очень высокого.

Анализ показал: умеренная физическая активность (до шести часов в неделю) способствовала повышению сексуального влечения и возбуждения, снижению уровня тревожности и лучшей васкуляризацией клитора. Также активный образ жизни снижает вероятность развития гипоактивного сексуального расстройства (HSDD) и расстройства возбуждения (FGAD).

Однако в группе с экстремальной физической нагрузкой (более шести часов в неделю) уровень сексуального удовлетворения оказался ниже, чем у тех, кто практически не занимался спортом. Как установили ученые, такой эффект частично объясняется психологическими факторами — в частности, негативным восприятием собственного тела и общим ухудшением психического состояния.

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