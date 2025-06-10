Названы неожиданные причины сухости влагалища

Сухость вульвы и влагалища — это состояние покровных тканей интимной зоны, вызванное недостатком естественной смазки, сопровождающееся дискомфортом и неприятными ощущениями. Среди причин возникновения проблемы — использование непредназначенных для интимной области моющих средств, ежедневных прокладок, частый секс, а также занятие велоспортом и бегом, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук акушер-гинеколог, психиатр, психотерапевт и врач-сексолог Наталья Николаевна Стеняева.

По статистике, почти каждая шестая женщина от 18 до 50 лет сталкивается с проблемой недостаточного увлажнения влагалища и вульвы. Сухость и недостаток смазки могут приводить к неприятным последствиям, поскольку естественный секрет содержит вещества, поддерживающие здоровье и микрофлору интимной зоны.

«Одной из частых причин сухости вульвы и влагалища являются моющие средства, используемые в гигиенических целях. Многие женщины для интимной гигиены выбирают обычные средства для душа (гели, пенки), предназначенные для очищения кожи. Они подходят для общей гигиены, но не для очищения интимной области. Вещества в их составе могут разрушать естественные защитные слои покровных тканей вульвы и вызывать ощущение сухости. Поэтому для интимной гигиены важно использовать специальное средство, поддерживающее барьерные свойства и естественный баланс деликатной зоны», — рассказал врач.

Другая распространенная причина появления сухости в интимной области — прокладки и средства женской гигиены. Ежедневные прокладки могут содержать компоненты, вызывающие раздражение кожи.

«Проблема сухости также может быть связана с использованием неудобного нижнего белья — например, слишком тесного или из синтетических материалов. Некоторые женщины, занимающиеся спортом и активными видами деятельности, создающими особые нагрузки на область промежности (например, велосипедистки, бегуньи), могут испытывать дискомфорт из-за трения и потоотделения. Наконец, к сухости может приводить активная сексуальная жизнь: недостаточное увлажнение легко приводит к появлению трещин, микротравмам и раздражению кожи и слизистых, поэтому важно обеспечить профилактику сухости», — рассказала доктор.

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