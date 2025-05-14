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Российские ученые подтвердили, что пресноводный лосось безопаснее морского

СПбГУВМ: форель, выращенная в пресноводных водоемах, меньше подвержена инфекциям

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gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины установили, что радужная форель, выращенная в пресноводных водоемах, меньше подвержена инфекционным заболеваниям, чем атлантический лосось из морских хозяйств. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Северо-западный регион производит около 50 тысяч тонн форели в год, из них 10 тысяч в Ленинградской области и 40 тысяч в Карелии. Для сравнения: Норвегия, лидер в этой отрасли, выращивает 1,5 миллиона тонн атлантического лосося ежегодно, превосходя все российское производство аквакультуры в несколько раз (400 тысяч тонн).

«Радужная форель в пресной воде болеет гораздо реже, чем атлантический лосось в норвежских морских хозяйствах. В море рядом с садками обитает дикий лосось и другие морские рыбы, которые передают лососю в садках своих возбудителей. Мы экономим, потому что не нуждаемся в вакцинации, которая обязательна для финнов и норвежцев, выращивающих рыбу в морской воде», — объяснил доктор биологических наук, руководитель кафедры аквакультуры и болезней рыб СПбГУВМ профессор Владимир Воронин.

Попытки российских рыбоводов выращивать атлантического лосося в море, подобно норвежским коллегам, привели к тем же проблемам — рыба стала страдать от болезней. Выращивание радужной форели в пресной воде позволяет избежать применения вакцин, которые необходимы при морском разведении лосося, что снижает себестоимость продукции и упрощает процесс производства.

«Нам повезло, что у нас много пресной воды — такие озера, как Ладожское, Онежское, где мы избегаем контакта с морскими рыбами, которые являются переносчиками многих заболеваний. У атлантического лосося, которого выращивают в морских садках, около десятка вирусных заболеваний. У радужной форели в пресноводных хозяйствах значительно меньше проблем как с вирусами, так и паразитами», — добавляет профессор Воронин.

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