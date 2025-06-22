Астрономы пообещали москвичам ярчайший Летний Треугольник

В Московском планетарии сообщили, что москвичи увидят только самые яркие звезды

Жителям средних и северных широт России в июле будет сложно увидеть звезды в небе, заявили ТАСС в Московском планетарии.

По словам астрономов, в июле солнце не опускается глубоко под горизонт. Из-за этого в атмосфере есть рассеянный свет, ухудшающий условия наблюдения слабых туманных объектов космоса.

«В условиях белых ночей или полярного дня можно наблюдать только наиболее яркие объекты неба», — отметили в планетарии.

Там посоветовали высматривать после полуночи созвездия Лебедя, Орла, и Лира. Их самые яркие звезды (Денеб, Вега и Альтаир) составят астеризм (легко различимую группу звезд) Летний Треугольник.

«Справа от Лиры — созвездие Геркулеса. <…> Западнее, рядом с Геркулесом — созвездия Северная Корона и Змееносец. Над северной стороной у горизонта виден Возничий, правее и выше него — Персей и Кассиопея», — сообщили астрономы.

Летом 2025 года жители России смогут наблюдать множество удивительных астрономических явлений — от парадов планет до ярких метеорных потоков и необычных полнолуний. Эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров рассказал «Газете.Ru», когда и где можно увидеть эти события. Россияне уже наблюдали выравнивание пяти планет и Клубничную Луну, а впереди их ждет Оленья Луна, пик метеорного потока Персеиды и парад шести планет.

Ранее россияне сообщили о «странных голубых спиралях» в небе.