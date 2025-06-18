В ФМБА предрекли положительное клиническое исследование вакцины от аллергии

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что результат клинического исследования отечественной вакцины от аллергии, предварительно, будет положительным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Речь идет об отечественной вакцине от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников под названием «Аллергарда»,.

«Можно сказать, что сейчас первая-вторая объединенная фаза клинических исследований уже завершается, мы в августе получим окончательные результаты, но можем сказать, по предварительным данным, что результат будет положительным» — сказала Скворцова на сессии «Лекарственная безопасность в фокусе национальных проектов: новые цели, новые вызовы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Новость дополняется.