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Вакцину от аллергии на кошек готовят к испытаниям на людях

Сеченовский университет готовится испытать на людях вакцину от аллергии на кошек
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Depositphotos

Ученые Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом перевели разработку вакцины от аллергии на кошек в стадию подготовки к клиническим испытаниям на людях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе российского вуза.

По итогам исследований специалисты выбрали два наиболее перспективных варианта состава вакцины. Сейчас проект продвигается к следующему этапу — проверке на добровольцах.

В университете пояснили, что аллергия на кошек — одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. Симптомы, такие как насморк, кашель, сыпь и раздражение глаз, по разным оценкам, могут наблюдаться у каждого четвертого человека. Основными аллергенами считаются белки Fel d1, Fel d4 и Fel d7, которые вырабатываются слюнными и сальными железами животных.

Разработанные антитела показали частичное подавление реакции не только на кошачьи аллергены, но и на основные аллергены собак (Can f1) и лошадей (Equ c1). В университете считают, что это расширяет потенциальное применение вакцины.

Ранее аллерголог-иммунолог и дерматолог Каринэ Варданян назвала три инновационных метода борьбы с аллергией.

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