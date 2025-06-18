Глава Роскосмоса сообщил о старте нацпроекта по освоению космоса

Роскосмос начал реализовывать задачи, установленные национальным проектом по освоению космического пространства. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

По его словам, проект был утвержден на позапрошлой неделе, поэтому сейчас ведомство уже приступает к реализации.

«Все планы построили, теперь с нас будут спрашивать уже за исполнение», — заявил Баканов.

До этого президент России Владимир Путин во время совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы призвал своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения.

По его словам, важным направлением работы остается развитие космических войск страны, которые позволят повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени.

Ранее стало известно, что Россия планирует доставить на Луну малую АЭС.