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Найден способ снизить количество неудач при пересадке печени

NatCom: отторжение пересаженной печени можно выявить по одному анализу крови
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Один анализ крови может рассказать все о состоянии пересаженной печени и спасти пациента от отторжения — к такому выводу пришли ученые из Джорджтаунского университета и медцентра MedStar Health. Их разработка — технология жидкостной биопсии — позволяет выявить малейшие повреждения органа еще до появления симптомов и заменить инвазивные процедуры, вроде пункции печени. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Печень — единственный орган, который нельзя временно заменить искусственным аналогом. Если трансплантат поврежден, время идет на часы. При этом биопсия, которая до сих пор остается «золотым стандартом» в диагностике, не только травматична, но и может не дать полной картины: игла захватывает лишь крошечный участок ткани.

Новая технология — это анализ ДНК-фрагментов, оставшихся после гибели клеток, — рассказывают ученые. Особая химическая метка на каждом фрагменте позволяет точно определить, откуда он — из самой печени или других органов, вовлеченных в патологический процесс.

«Теперь мы можем просто взять кровь и получить почти полную картину происходящего в организме пациента», — отметил ведущий автор работы, профессор онкологии и фармакологии Антон Веллстайн.

С помощью теста можно понять, какие именно клетки — печеночные или, например, иммунные — пострадали, а значит, точнее установить причину повреждения: отторжение, воспаление или стресс после операции.

«Если, например, поврежден не сам печеночный отдел, а желчные протоки, это требует совершенно разного подхода к лечению», — объяснил соавтор исследования, хирург Александр Кромер.

Ученые уже тестируют метод в диагностике других трансплантаций, а также при лечении рака груди и меланомы. А пока — это, возможно, начало новой эпохи в послеоперационном наблюдении за пациентами с пересаженными органами.

Ранее было названо заболевание печени, поражающее большинство диабетиков.

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