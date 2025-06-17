Названо заболевание печени, поражающее большинство диабетиков

Шесть из десяти пациентов с сахарным диабетом второго типа страдают от жирового гепатоза — к такому выводу пришли шведские ученые из Линчепингского университета. Работа опубликована в журнале Journal of Internal Medicine (JIM).

Жировой гепатоз, связанный с метаболическими нарушениями, возникает при накоплении жира в печени. Это состояние часто развивается на фоне метаболического синдрома и может прогрессировать до серьезных заболеваний печени, таких как цирроз. В исследовании приняли участие более 300 пациентов, проходивших регулярные осмотры у терапевтов. МРТ показала, что у 59% из них есть признаки жирового гепатоза.

Однако у большинства болезнь протекает в легкой форме. Только у 7% пациентов были выявлены изменения, указывающие на раннюю стадию цирроза. Среди людей с диабетом и ожирением доля таких пациентов была почти в семь раз выше — 13% против 2% у диабетиков без лишнего веса.

«Особенно важно выявить тех, кто подвержен риску тяжелых форм заболевания. Наши данные помогут врачам точнее определять таких пациентов», — отметил соавтор исследования, гастроэнтеролог Маттиас Экстедт.

Авторы подчеркивают, что жировой гепатоз может быть обратимым: потеря веса значительно снижает количество жира в печени. Ученые планируют продолжить наблюдение за участниками исследования еще в течение пяти лет, чтобы уточнить факторы риска и динамику развития болезни.

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