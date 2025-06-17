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В России научились наращивать десны с помощью генной терапии и свиной кожи

Первый МГМУ: найден новый способ восстановления десны при помощи свиной кожи

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Global Look Press

Ученые из Сеченовского Университета совместно с коллегами из других научно-исследовательских центров разработали новый подход к восстановлению десны с помощью свиной коллагеновой матрицы и плазмиды (небольшая молекула ДНК, физически обособленная от хромосом) pCMV-VEGF165, стимулирующей прорастание сосудов в новых тканях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Дефицит мягких тканей десны — распространенная проблема в стоматологии, в том числе после ортодонтического лечения. Сегодня для его коррекции используют трансплантаты с нёба, но такие операции сопряжены с высокой травматичностью, болевым синдромом и риском осложнений. В качестве альтернативы применяются ксеногенные (полученные из тканей млекопитающих) матрицы, однако их эффективность ограничена из-за слабого прорастания сосудов в новые ткани.

Ученые предложили новый подход, включающий имплантацию матрицы на основе свиной кожи и инъекции плазмиды pCMV-VEGF165 — препарата, содержащего ген сосудистого эндотелиального фактора роста VEGF165.

После хирургического вмешательства на тканях десны одной группе кроликов имплантировали коллагеновую матрицу, другая получала инъекции pCMV-VEGF165, а в третьей ученые использовали комбинацию обоих методов.

По сравнению с контрольной группой, где животные восстанавливались естественным путем, и использование матрицы, и инъекции позволили добиться большей толщины восстановившейся ткани. Однако наилучший результат был в третьей группе — по сравнению с контрольной, объем восстановившихся мягких тканей был почти в 10 раз больше, а сосудистая сеть — в три раза плотнее. Формирование более плотной и разветвленной сосудистой сети критично для выживания и интеграции новой ткани, а значит, такой подход может значительно повысить эффективность регенерации.

«Мы получили ярко выраженный синергетический эффект: матрица создает поддерживающий каркас, а генная терапия — необходимое питание для роста тканей за счет стимуляции ангиогенеза», — пояснила заведующая лабораторией клинических смарт-нанотехнологий Института регенеративной медицины, одна из авторов работы Настасья Кошелева.

Ранее был описан простой тест для выявления когнитивных проблем.

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