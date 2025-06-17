Описан простой тест для выявления когнитивных проблем

Для раннего выявления когнитивных нарушений советует проходить ежегодные медицинские осмотры. После 65 лет к осмотрам стоить добавить простые тесты и проводить их каждые полгода, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, гериатр и эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий.

«После 65 лет рекомендую к осмотрам добавить простые тесты и проводить их каждые полгода. Например, очень простой тест по программе ICOPE, разработанной ВОЗ: назовите три любых существительных (слон, ваза, дверь) и попросите «испытуемого» запомнить их. Затем «отвлеките» его и задайте вопросы, направленные на ориентированность в пространстве и времени: какая сегодня дата, день недели, где вы находитесь (город, дом, улица и т.д.). Затем попросите вспомнить три слова. Если вспомнить слова не получилось (полностью или частично) или во время ответов на вопросы были допущены ошибки — это повод обратиться к врачу для более углубленной диагностики когнитивного здоровья», – отметил врач.

А осмотры у врача, по словам Ильницкого, помогают выявить изменения в организме, которые потенциально приводят к снижению когнитивных навыков — например, анемию или патологию щитовидной железы.

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