проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Описан простой тест для выявления когнитивных проблем

Врач Ильницкий: после 65 когнитивные нарушения можно выявить простым тестом

close
Freepik.com

Для раннего выявления когнитивных нарушений советует проходить ежегодные медицинские осмотры. После 65 лет к осмотрам стоить добавить простые тесты и проводить их каждые полгода, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, гериатр и эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий.

«После 65 лет рекомендую к осмотрам добавить простые тесты и проводить их каждые полгода. Например, очень простой тест по программе ICOPE, разработанной ВОЗ: назовите три любых существительных (слон, ваза, дверь) и попросите «испытуемого» запомнить их. Затем «отвлеките» его и задайте вопросы, направленные на ориентированность в пространстве и времени: какая сегодня дата, день недели, где вы находитесь (город, дом, улица и т.д.). Затем попросите вспомнить три слова. Если вспомнить слова не получилось (полностью или частично) или во время ответов на вопросы были допущены ошибки — это повод обратиться к врачу для более углубленной диагностики когнитивного здоровья», – отметил врач.

А осмотры у врача, по словам Ильницкого, помогают выявить изменения в организме, которые потенциально приводят к снижению когнитивных навыков — например, анемию или патологию щитовидной железы.

Ранее в Казани создали устройство для протравливания семян в полете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами