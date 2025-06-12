Участник переговоров опроверг информацию о планах Илона Маска купить ракету в России

РИА Новости: Илон Маск хотел купить в России не ракету, а только пусковую услугу

Американский миллиардер Илон Маск в 2000-х годах не планировал покупать российскую ракету, его интересовали пусковые услуги, то есть только запуск полезной нагрузки в космос. Об этом рассказал в интервью РИА Новости один из участников переговоров бизнесмена с российской компанией «Космотрас».

10 июня отец предпринимателя Эррол Маск, выступая на «Форуме будущего 2050» в Москве, заявил, что его сын на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали.

Участник переговоров рассказал агентству, что встреча с Илоном Маском в «Космотрасе» была одна, носила исключительно деловой характер и была непродолжительной. Команду американского бизнесмена интересовала пусковая услуга, то есть они хотели запустить полезную нагрузку на российской ракете.

Собеседник агентства уточнил, что Маск планировал запустить ряд разных полезных нагрузок на нескольких ракетах, а не одной.

Ранее Маск заявил, что люди могут оказаться на Марсе через четыре года.