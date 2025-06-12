Стало известно о планах РФ по установке первой ядерной электростанции на Луне

Установка первой ядерной электростанции на Луне, а также создание новой российской орбитальной станции, которая заменит МКС, являются одними из ключевых задач Роскосмоса. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов, его слова приводятся в Telegram-канале организации.

«В задачах — создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне — фундамента для будущих лунных баз», — сказал Баканов.

Кроме того, планируются масштабные исследования Венеры. Глава Роскосмоса подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая сумела посадить аппарат на этой планете. Среди других задач госкорпорации — масштабирование орбитальной группировки для увеличения скорости широкополосного доступа в интернет, повышение точности системы ГЛОНАСС и усовершенствование отечественных ракет и космических кораблей.

В конце апреля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что корпорация получила от «Роскосмоса» предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет. Он уточнил, что речь идет об установках как для орбитальных, так и напланетных систем, транспортных и исследовательских аппаратов.

Также сообщалось, что «Росатом» начал тестовые испытания оборудования по производству инновационного ядерного топлива.

Ранее ученые предложили использовать ядерную энергию для полетов в дальний космос.