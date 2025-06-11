У миндаля нашли скрытое полезное свойство

Ежедневное употребление миндаля может снижать уровень «плохого» холестерина в крови, сокращая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Института Лайнуса Полинга и Колледжа здравоохранения при Университете штата Орегон. Результаты их работы опубликованы в журнале Nutrition Research (NutriRes).

В исследовании приняли участие взрослые с диагностированным метаболическим синдромом — состоянием, характеризующимся абдоминальным ожирением, высоким кровяным давлением, повышенным уровнем сахара в крови, сниженным «хорошим» холестерином и высоким уровнем триглицеридов. Участников разделили на две группы: одна в течение 12 недель ежедневно съедала около 45 орехов миндаля (эквивалент 320 килокалорий), другая получала то же количество калорий в виде крекеров.

Уже через четыре недели у участников первой группы зафиксировали рост уровня витамина E. Это мощный антиоксидант, который помогает защитить клетки от повреждений свободными радикалами (нестабильными молекулами). Также у испытуемых, потреблявших миндаль, наблюдалось снижение уровня общего и «плохого» холестерина, способного формировать бляшки на стенках сосудов. Кроме того, были отмечены положительные изменения в состоянии кишечника и уменьшение окружности талии.

По словам ученых, дефицит витамина E встречается у многих людей, и регулярное потребление миндаля может помочь восполнить этот пробел в рационе. Авторы исследования рекомендуют включать орехи в повседневный рацион людям без противопоказаний, особенно тем, кто подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний.

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